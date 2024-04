„Tankistid on üüriturul suur probleem.“ Üürnik tekitas üürikorteris pea 3500-eurose kahju ja jättis selle sõbra kanda

Alles nüüd sai Maret teada, et Rainer ise korterit ei kasuta ning Jaan ja Maria on kõige tipuks ka eluruumi hüljanud. Maret teavitas sõprade skeemitamisest kohe ka Rendinit ning alustas poolte kokkuleppel üürilepingu lõpetamist, kuid siis alles hakkas lugu hargnema.

Korteri üürimiseks oli vaja ettemaksuna tasuda esimese kuu üür. Teise kuu üüri- ja kommunaalmakseid üürileandjale aga enam ei laekunud. Üürileandja Maret* saatis Rainerile võlgnevuste osas meeldetuletusi ja pakkus võimalusi tasumiseks, kuid tulutult. Jaan küll lubas Rainerile, et maksab võlgnevused ära ja võtab lepingu varsti enda nimele, ent lõpuks selleni ei jõutudki.

Üüripindadele kandideerides kirjutasid sõbrad, et üürnik soovib korterit kasutada koos oma venna, naise ja koeraga. Märtsi alguses käidigi kolmekesi ühte üürikorterit vaatamas, kus Jaan esitles maaklerile Rainerit samuti oma vennana ja kinnitas, et vastutavaks üürnikuks saab Rainer ning nemad Mariaga asuvad ainult koos temaga korterit kasutama. Peagi sõlmitigi leping Raineri nimele ja noorpaar kolis korterisse sisse.

Raineril ei olnud ühtegi maksehäiret, mistõttu soovisid Jaan ja Maria, et too looks hoopis ise Rendini platvormile konto ning sõlmiks hiljem üürilepingu enda nimele. Noorpaar kinnitas Rainerile, et kõiki korteriga seotud kulusid maksavad nemad ning esimesel võimalusel eemaldatakse tema nimi lepingust ja muudetakse peaüürnikuks Jaan. Vastutasuks teene eest lubas Jaan Rainerile kanda igakuiselt ka 200 eurot ning Rainer nõustus.

Kui kahjunõuet mõistliku aja jooksul ei rahuldatud, saatis Rendin Rainerile tasumiseks meeldetuletuse. Rainer tunnistas, et tal puudub sissetulek ja teda meelitati üürilepingut sõlmima. Lisaks arvas ta, et tema juhtunu eest ei vastuta, kuna korteris ta päriselt ei elanud. „Selgitasime Rainerile, et seaduse järgi on vastutav isik, kes astub lepingulistesse suhetesse ning pakkusime võimalust vajadusel võlgnevus ajatada,“ rääkis Rendini õigusjuht Lia Siht.

Rendin hüvitas Maretile saamata jäänud üüri- ja kommunaalmaksed ning varakahju ja esitas Rainerile kahjunõude. Rainer edastas väidetavalt kahjunõude omakorda Jaanile, lootuses, et viimane tasub ise võlgnevused ja võtab oma tegude eest vastutuse. Jaanilt aga vastust ei tulnud.

Rendini õigustiimi abiga asus Maret kahjunõuet koostama. Selleks otsis ta kauplustest kahjustatud mööblile sarnaseid asendusesemeid ja võttis vajalikke hinnapakkumisi koristusfirmadelt. Kahjude hindamise käigus selgus, et varakahju ja võlgnevuste kogusumma oli 3440 eurot.

Korteri tagastamisele ilmus Rainer juba üksinda. Ta teadvustas juhtunut ja tunnistas, et korteris toimusid pidevad peod ning enamus vara lõhkus Jaan purjuspäi. Ühiselt koostati üürilepingu lõpetamisakt ning pandi kirja kõik leitud puudused, mille Rainer ka allkirjastas.

Põhjalikumal vaatlusel selgus, et korteri mööbel oli täis ka koera kraapimise jälgi ning üks diivanikatetest ära näritud. Kõrvaltuppa oli pandud kokkurullitud elutoa vaip, mis oli üleni räpane ning täis kuivanud looma väljaheiteid meenutavaid plekke. Hiljem selgus, et koera eest ei hoolitsetud ning teda hoiti suurema osa ajast kõrvaltoas kinni.

Üürisuhte vältel käis kogu suhtlus üürileandjaga Raineri kaudu. „Tema allkirjastas üürilepingu, eluruumi üleandmise akti, üürilepingu lõpetamise kokkuleppe ning kinnitas ka eluruumi tagastamise akti, mistõttu lasus vastutus nõuete täitmise eest just nimelt Raineril,“ selgitab Siht.

Lepinguliselt oli vastutav isik seega Rainer ning Jaan ja Maria koos põhiüürnikuga korterisse elama lubatud isikud. „Üürileandja ega Rendin polnud teadlikud, et Rainer ei asu eluruumi ise kasutama. Samuti puudus meil igasugune teave ka Raineri ja tema sõprade muudest kokkulepetest,“ täpsustab Siht.

„Üürnik on kohustatud eluruumi kasutama hoolikalt ja üürileandmisel kokku lepitud sihtotstarbe järgi ning tagastama selle lepingujärgsele kasutamisele vastavas seisundis. Kui üürnik või temaga koos elavad isikud (antud juhul isikud, keda üürnik on enda asemel korterisse lubanud) lepingu tingimusi rikuvad, siis on üürileandjal õigus nõuda temalt tekitatud kahju hüvitamist või likvideerimist,“ lisab ta.

Võlaõigusseaduse kohaselt vastutab üürnik üüritud asja hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui asi oli üürniku valduses. „Üürnik ei vastuta üksnes siis, kui ta suudab tõendada, et hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või isikust, kellele ta asja kasutamise lepinguga kooskõlas üle andis,“ selgitab õigusekspert.

„Seaduse järgi vastutab üürilepingu täitmise eest inimene, kes selle allkirjastas. Üürilepingu sõlmimine on isiklik õiguslik vastutus, mistõttu on oluline leping alati hoolikalt läbi lugeda ja mõista selle tingimusi enne allkirjastamist. Allkirjaga kinnitab üürnik, et ta on märgitud tingimustega tutvunud, mõistab nende sisu ja nõustub nendel tingimustel üürilepingu sõlmimisega,“ selgitas Siht.

„Kui inimene on pettuse ja sunni toimel astunud tehingusse, siis on tal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks politsei poole. Samas kui inimene teeb asju omal soovil, siis ta peab hiljem tekitatud probleemide eest ka vastutama. Seda isegi juhul, kui ta on teadmatuses sellega kaasneva vastutuse suurusest,“ kommenteerib ta.

Siht lisab, et üldjuhul on pahatahtlikud osapooled teadlikud seaduse pügalatest ning kasutavad ära inimeste teadmatust, et vabastada end vastutusest ja lükata võlgade tasumise kohustus variisiku õlgadele. „Nii juhtus paraku ka Raineriga, kes soovis lihtsalt heast tahtest sõpra aidata ega osanud midagi kahtlustada,“ lisab õigusekspert.

Tankistide kasutamine üüriturul on Sihi sõnul suur probleem, kus ilusate lubadustega räägitakse ära mõni sõber või tuttav, et too ühel või teisel põhjusel üürilepingu enda nimele sõlmiks.

Rendini õigusjuht paneb kõigile südamele, et mitte mingil juhul ei tohi kellegi teise üürilepingut enda nimele sõlmida. „Kui sõber või sugulane ei saa maksehäirete või vähese sissetuleku tõttu korterit ise üürida, siis tuleb leida mingi muu variant, mitte end lepinguliselt tema eest millegagi siduda. Paraku inimesed ei mõtle sageli võimalikele tagajärgedele ega mõista, et sellisel juhul vastutavad seaduse silmis nemad ise. Loodetakse, et probleemide ilmnemisel võtab sõber vastutuse, kuid tavaliselt nii ei juhtu ning Raineri juhtum ainult kinnitab seda,“ hoiatab Siht.

*Kõik nimed loos on muudetud