„Tegelikult usaldan ma Bolti väga. Ma saan aru, et kõigil ettevõtetel võib juhtuda eksitusi, seega ei olnud ma väga mures. Kui ma nägin kontolt Boltile kulutatud summat, olin muidugi üllatunud,“ ütles Anastasia Polubotko RusDelfi ajakirjanikule. „Ma ei olnud väga ärritunud, sain aru, et see oli mingi viga. Kuidas saab küsida raha 13 000 kilomeetri eest, millest me räägime?“ Naise sõnul oli erinevalt eksitusest häiriv aga see, et talle anti teada, et raha tagastamine võib aega võtta koguni 14 päeva.