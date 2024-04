TalTechi e-riigi õppekava aitab naistel tehnoloogiasektoris läbi lüüa

E-riigi tehnoloogiate ja teenuste õppekava näol on tegu üheaastase magistriõppega, mis hõlmab laia spektrit teemasid. E-teenuste arendamine, küberturvalisus, teenusedisain ja infosüsteemide juhtimine on peamised suunad, millega seotud teadmisi ning praktilist oskusteavet õppekava käigus omandatakse. Kõiki neid valdkondi vaadatakse läbi vastava õigusliku raamistiku, et lõpetanud oskaksid seadusandlusest tulenevalt orienteeruda ja innovatsioone luua.

Õppekava juht Ingrid Pappel sõnab, et eelkõige on õppeprogramm suunatud neile, kel varasem IT-taust puudub. „Inimesed, kes on varasemalt omandanud näiteks haldus- või majanduskraadi ja on eelduslikult kursis avaliku sektori toimimisloogikaga, saavad pärast meie õppekava lõpetamist otseselt kaasa rääkida digipöörde juhtimises,“ tutvustab Pappel väljavaateid.

Paindlik õppevorm ja naistele suunatud treeningprogramm

Üheks õppekava eesmärgiks on suurendada naiste osalust IKT-valdkonnas. Statistikaameti 2020. aasta andmete põhjal on Eestis IKT-sektoris naiste osakaal vaid 27%, samas on hinnanguliselt sektorist puudu vähemalt 7000 inimest. Euroopa-üleselt on olukord aga veelgi nukram – naistest IT-valdkonna spetsialiste on Euroopas vaid umbes 20% (The WomenTech Network, 2023).

Tõendatult on naiste enda huvi ümberõppe vastu suur, kuid paindlikud võimalused ümberõpet ellu viia on piiratud. Just sellele probleemile pakub õppekava Pappeli sõnul lahendust. „Oleme loonud võimaluse kiireks ja mugavaks ümberõppeks ning pingutame ka õppekavaväliselt selle nimel, et julgustada rohkem naisi IT-valdkonda tulema,“ ütleb ta.