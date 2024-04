Toidulisandite tootja Iconfit tahab Funderbeami platvormilt lahkuda

„Teeme ettevõttes strateegilisi muutusi, mis on pikalt kaalumisel olnud,“ teatas ettevõtte tegevjuht Kenneth Kutan investoritele. Funderbeami platvormil on ettevõte noteeritud European Foods OÜ nime all.

Investorid said platvormi vahendusel teada, et ettevõte maksab erakorralise dividendi ning ettenähtavas tulevikus enam dividendi ei plaani, kuna raha läheb vaja tuleviku rahavoogude jaoks.

Veel ei plaani ettevõte avalikult raha kaasata ning fookusesse võetakse stabiilne ning pikaajaline kasv. Ühtlasi ei soovi ettevõte end ära müüa ehk nö exit’it teha.

„See on suur muutus meie mõtlemises ja on olnud ka viimase aasta jooksul kaalumisel. Selle asemel töötame selle nimel, et hoida ettevõtte omandivormi sellisena nagu see on ja olla pikemas perspektiivis enamasti pereettevõte. Seetõttu ei ole me enam avatud exit’ile. Me mõistame, et see ei ole midagi, mida investorid kuulda tahaksid, kuid me peame oma fookuse ümber suunama ja ettevõte ei ole enam samas olukorras, kus ta oli kolm aastat tagasi,“ märkis Kutan.

Siht on ka Funderbeami platvormil kauplemine peatada. „Meie arvates puudub praeguses kauplemisolukorras märkimisväärne likviidsus ja kasvupotentsiaal. Kui mõistlik võimalus on olemas, plaanime sulgeda avaliku kauplemise. Pärast avalike rahastamiskampaaniate lõpetamist on Funderbeam Venture’i kauplemisindeks langenud ~75% oma kõrgeimast tasemest. Likviidsus on endiselt piiratud. Samuti tõsteti hiljuti kauplemistasusid 3%-ni, mis minu arvates tõenäoliselt piirab kauplemistegevust veelgi.“

Muudatuste tõttu seadis Kutan üles ostuorderi hinnale 2,50 eurot osaku kohta, et soovijatel oleks võimalik osakud maha müüa, kuid lisas, et võib orderi eemaldada või seda muuta. 29. aprilli seisuga ostuorderit üleval ei olnud.

Roosaare: pigem hea meel

Ettevõtte 2021. aasta rahakaasamist juhtinud investor Jaak Roosaare nentis, et Funderbeami kauplemiskeskkond on juba pikalt surnud ning pigem oleks tal hea meel, kui sealt välja saaks. Pigem jätkaks ta otse ettevõte osanikuna.