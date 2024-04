USA suurima panga juht: Ameerika majandus buumib

Täpsemalt kirjeldas Dimon teisipäeval New Yorgi majandusklubis esinedes, et USA majanduskasv on olnud „uskumatu“. „Põhimõtteliselt on see (majandus - toim) buumimas. See on nüüdseks buuminud juba mõnda aega,“ sõnas ta. „Ameerika tarbijad, isegi kui tuleb majandussurutis, on palju rikkamad kui varem.“