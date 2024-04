Coop Panga juhatuse liige: Ida-Virumaa elujärje parandamise tung annab eelise, mida mujal ei ole

Õiglase ülemineku fondi eelarve suurprojektide investeeringute jaoks on kokku 153 miljonit eurot ning väikeste ja keskmiste investeeringute jaoks 15 miljonit eurot. Fondi toetusmeetme abil on ettevõtetel võimalik investeerida tootmise laiendamisse, kaasajastamisesse, tootearendusse ja innovatsiooni. Toetuse eesmärk on aidata kaasa piirkonna elavdamisele, luua juurde või säilitada töökohti ja tõsta ettevõtete konkurentsivõimet. Välistatud on üksnes fossiilsete maavarade ja kütustega seotud tegevused ning tubaka- ja terasetööstus.

Kolmandik EL-i püsimagnetitest võiks tulla Ida-Virumaalt

Unikaalne olukord elektriturul

Sihtasutus Ida-Virumaa investeeringute agentuur on koostöös kohalike omavalitsustega teinud piirkonnas ära suure eeltöö, luues toimiva põhitaristu ja kaasaegsed väljaehitatud infrastruktuuriga tööstusalad. Üks suur eelis, mida Ida-Virumaa kohta vähem teatakse, on see, et sealsed ettevõtted saavad rajada elektritootjatega otseliini ning sõlmida unikaalseid hinnakokkuleppeid. Energiamahukatele tootmisettevõtetele on see tohutu eelis, mis on olemas vaid üksikutes Eesti piirkondades.