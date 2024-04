BaltCapist varastatud 32 miljonit eurot kanti väidetavalt Eesti Olybeti kontole

Seda väitsid Leedu apellatsioonikohtule varguse ohvriks langenud BaltCapi Infrastruktuurifondi ettevõtted Žvirgždaičių energija, Nullus ja Moelta.

Siinne ettevõte OB Holding 1, kellele kuulub Olybet.ee, soovib, et kohtuvaidlus toodaks üle Eestisse. Portaali vz.lt andmetel võib Stepukonise hasartmängudesse suunatud raha ulatuda kokku 38,5 miljoni euroni.

Vz.lt teatel pole OB Holding 1 selgitanud, miks oli neil pangakonto avatud Leedu makseasutuses, kuigi neil on õigus hasartmänge korraldada ainult Eestis ning miks võeti kliendilt vastu suures mahus ülekandeid, kokku summas 31,6 miljonit eurot. „Lisaks tegi ta makseid Leedu, mitte Eesti kontole, seega on ilmne, et Š. Stepukonis osales kaughasartmängudes mitte Eesti territooriumil, vaid Leedus,“ märkisid ettevõtted. Nende sõnul kasutati raha Olybet.ee teenuste eest maksmiseks.

OB Holding 1 esindajad vz.lt korduvatele päringutele ei vastanud.

Meeldetuletuseks, jaanuari alguses sai teatavaks, et Baltikumi suurima fondivalitseja BaltCapi Infrastruktuurifondist on varastatud mitme aasta jooksul miljoneid eurosid, misjärel kirjutati ka siinsete pensionifondide varadest maha miljoneid eurosid. Veebruari lõpuks tuvastati sisejuurdluse käigus, et fondi endise juhi Šarunas Stepukonise poolt on omastatud kokku 40,4 miljonit eurot. BaltCap teeb enda sõnul kõik, et tagada, et kahjustatud portfelliühingute raha tagastataks.

Varguse ohvriks langenud infrastruktuurifondi on investeerinud nii Swedbanki, LHV kui SEB pensionifondid. Fondi ankurinvestor on Euroopa investeerimispank (EIB), mis investeeris 100-miljonilisest mahust 20 miljonit. Lisaks on investorite seas Põhjamaade keskkonnainvesteeringute korporatsioon (NEFCO).