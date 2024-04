iDeal Groupi juht: elektroonikaseadmete rentimine muutub mõne aastaga domineerivaks

„Trend omamise asemel tooteid rentida kasvab erinevates sektorites iga aastaga. Elektroonikaseadmete, näiteks nutitelefonide ja sülearvutite rentimise trendi toetab tootjatele suunatud Euroopa Liidu regulatsioon, mis ütleb, et elektroonikat tuleb rohkem väärindada, mitte muuta seadmed pärast esimest kasutuskorda prügiks. Elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed on Euroopas üks kiiremini kasvavaid jäätmevooge, näiteks mobiiltelefonidest võetakse tagasi ringlusse vaid 12–15%,“ sõnas Inbanki äriarenduse juht Piret Paulus.

Globaalne elektroonikaseadmete rendituru suurus kasvab Pauluse sõnul eeldatavalt 2027. aastaks 100 miljardi euroni, kasvades keskmiselt 15% aastas. Seadmete rent moodustab juba lähitulevikus eeldatavalt ca 10% elektroonika müügi koguturust.

Ka iDeal Groupi juht Antti Adur kinnitas, et nii iPhone’de kui Macbookide soetamise puhul on näha, et mõne aastaga peaks mõlemas kategoorias renditeenus muutuma domineerivaks seadme omamise viisiks.

„Kuna iPhone on renditootena kõige pikemalt pakkumises olnud, on selle rentimine kõige populaarsem. Küll aga näitab Maci ja Watchi rendinumbrite kasv, et inimesed on teenuse omaks võtnud ning üha tihemini valitakse kaupluses renditoode just mugavuse ning madala renditasu pärast,“ lausus Adur.

Inbanki äriarenduse juhi sõnul on elektroonikaseadmete renditeenus eelkõige mugavusteenus, mille puhul on fikseeritud kuutasuga võimalik seadme ostmise asemel see endale soovitud perioodiks rentida. „Rent on taskukohane viis omada kõige uuemaid seadmeid ning see on põhjus, miks teenus populaarsust kogub. Seejuures on renditeenus soodsam, kui seadme väljaostmine, sest klient maksab renti ainult selle perioodi eest, millal ta reaalselt seadet kasutab. Seadmetel on jääkväärtus ehk klient ei tasu rendiperioodil kunagi seadme täisväärtust,“ selgitas Paulus, lisades, et rendiseadmed on valdavalt kaetud kindlustusega, mis teeb nende kasutamise tarbija jaoks muretuks.

Renditeenus on seadme väljaostmisega võrreldes soodsam