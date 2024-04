VIDEO | Mart Võrklaev valgustab, kui näru riigi rahaline seis on. Uus maksuralli tuleb ületuleval aastal?

Vabariigi valitsus arutas tänasel istungil Euroopa Komisjonile ning Euroopa Nõukogule esitatavat stabiilsusprogrammi. Selle kinnitamiseni ehk üksmeelele ei jõutud. Võrklaev põhjendas, et osad ministrid olid ka puhkusel, peaminister Kaja Kallas aga on sootuks haige. Peagi tuleb teha uus katse, kuna saatmistähtaeg on 30. aprill.