Paljud Elisa kliendid said kirja, et ettevõte tõstab alates 1. juunist osa teenuste hinda. „Sain teavituse nii mobiilse kui koduinterneti hinnatõusu kohta. Kaua võib?“ küsis üks Ärilehe lugeja, viidates sellele, et Elisa tõstab hindu ka 1. maist.