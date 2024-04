Sikkut ütleb, et sotsidel mingit alternatiivset majandusprognoosi ei ole ja nii on nad ülejäänud valitsuskoalitsiooniga samal arvamusel, et järgmise aasta riigieelarvest on puudu suurusjärgus miljard eurot. Võrreldes rahandusministri ja Reformierakonnaga on aga erinevad Sotsiaaldemokraatide mõtted, kuidas eelarveauk täita.