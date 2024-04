Puutusid kokku agressiivse telefonimüügiga? Tarbijakaitse kutsub inimesi üles neid sellest teavitama

„Tere! Helistan Teile, et pakkuda harukordset võimalust soetada imeline toode! See pakkumine kehtib ainult nüüd ja praegu ning otsus on vaja teha kohe! Ärge laske unikaalset võimalust käest! Osta meie toode, sest teised tooted tegelikult hoopis kahjustavad Teie tervist. Me hoolime oma klientidest, seetõttu me ei jäänud Teie tellimust ära ootama ja juba saatsime Teile toote. Kui Teie ei osta, siis ma jään töötuks ja ettevõte läheb ka pankrotti.“