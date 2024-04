Laevad tuleb ümber ehitada. Ministeerium küsib selleks kümneid miljoneid eurosid

Eeltoodust tulenevalt soovibki kliimaministeerium taotleda järgmise aasta riigieelarvest 11 miljonit eurot, 2026. aastal 16 ja 2027. aastal juba 26 miljonit. Lisaks oleks vaja ümberehitamise soodustamiseks teha ühekordne investeering, mille suurus võiks olla hinnanguliselt neli miljonit eurot. Küll aga võib juhtuda, et hind kerkib isegi üle 10 miljoni piiri, kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Lääneranna sõnul on need detailid veel lahtised. Kuid üks on tema sõnul siiski kindel: Eesti majandusele tooks selline väljaminek hiljem kordades raha tagasi.