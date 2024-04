Microsoft teatas oodatust parematest tulemustest

Ettevõtte finantsjuht Amy Hood eeldab järgnevaks ehk neljandaks kvartaliks müügitulu suuruseks 64 miljardit dollarit, mida on veidi vähem Londoni Stock Exchange Groupi eeldatavast 64,5 miljardi suurusest prognoosist. Hoodi prognoos tugineb eeskätt ärimarginaalile, milleks on ettevõttel 42,3 protsenti.

„Hetkel on lühiajaline tehisintellekti nõudlus suurem, kui on meie võimekus,“ tõdes finantsjuht. Microsoft on oluliselt suurendanud enda kapitalikulusid, et tagada Nvidia graafikaprotsessorite toel tehisintellekti mudelite välja töötamist.

Microsoft pilveteenused on kasutusele võtnud näiteks ChatGPT. Samas väga paljud ettevõtted kasutavad Azure AI-d, et koondada informatsiooni jne. Näiteks Productivity and Business Processes üksus, mis hõlmab Office’it ja tarkavarade nagu LinkedIn, Dynamics haldamist teenis kvartalis 19,57 miljardit dollarit ehk 12% protsenti aastaga võrreldes rohkem. StreetAccounti ootus oli 19,54 miljardit dollarit. Need tulemused tähistavad ka esimest CoPiloti täiemahulist kvartalit. CoPilot tugineb OpenAI mudelile ja sellesse on Microsoft investeerinud miljardeid.