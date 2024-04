Tsahkna kärbiks riigi kulusid veel jõhkramalt kui Võrklaev

Riigieelarve prognoosides räägitakse umbes miljardi eurosest august. Rahandusminister Mart Võrklaev on rääkinud selle täitmisest 400 miljoni eurose laenuga ja teine suurem osa peaks olema riigi kulude kärpimine. Kui Sotsiaaldemokraadid nimetavad kärpeplaani ebareaalseteks, siis kolmanda koalitsioonipartneri, Eesti 200 juhi Margus Tsahkna mõte liigub teises suunas ning lahendus on radikaalsem ka rahandusministri pakutavast.

Kõigepealt kaevab Tsahkna eelarveaugu veel sügavamaks. Prognoosi järgi on eelarve nominaalne miinus 5,3%. See on oluliselt rohkem, kui lubatud 3%. Sisuliselt peame suutma leida järgmise aasta eelarvesse katet ca 1,5 miljardi euro jagu, arvutab Tsahkna.