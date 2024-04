Ekspert selgitab, miks võiks iga palgasaaja II pensionisamba omaosalust tõsta

Kuigi maksemäära muudatuse avalduste tegemine alles algas, on seda võimalust kasutanud juba enam kui 26 000 inimest, mis on Madissoni sõnul suurepärane tulemus. Suurem osa inimestest on uueks osamakseks valinud maksimaalse osalusmäära ehk 6% ning tema sõnul näitab see, et II sammast puudutavad teadmised kui ka turvatunne on aastatega paranenud ning inimesed mõtlevad oma tuleviku peale aina rohkem. „Ühest küljest tunnevad investorid, et tootlus on neile sobiv, teisalt aga tuntakse ja teadvustatakse ka vastutust oma tuleviku ja pensioniea suhtes.“