Ettevõtete sundlõpetamisteni viinud seadus läheb muutmisele. Paljud pääsevad auditeerimisnõudest

Eelmisel aastal jõustus seadusemuudatus, mis tõi ettevõtetele ranged tagajärjed majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata jätmise eest. Rangeima karistusena võis järgneda ettevõtte sundlõpetamine ja äriregistrist kustutamine. Tänaseks ongi aruande esitamata jätmise tõttu lõpetatud enam kui 25 000 ettevõtte tegevus.

Enamus ettevõtete lõpetamise taga ongi nende tegevusetus ehk need on ettevõtted, millel puudub aktiivne äritegevus ning on nö maha jäetud. Samas sattus muudatuste hammasrataste vahele ka tegutsevaid ettevõtteid. Soovides palgata audiitorit selgus, et ühtegi vaba audiitorit pole võtta.

Ettevõtetel oli audiitorit vaja üsna samal ajal ja audiitorteenuste pakkujatel sellist ressurssi korraga võtta ei olnud.

Kaasa aitas ka inflatsioon. Paljude ettevõtete müügitulu ja varade väärtus oli ootamatult kiiresti jõudnud seaduses ettenähtud piirideni, millest alates muutus majandusaasta aruande auditeerimine kohustuslikuks. Audiitorkogu andmetel on Eestis kuni 10 000 audiitorkontrolli kohuslast. Viimatisel perioodil, mille kohta on olemas statistika, väljastati ligikaudu 9400 vandeaudiitori aruannet. Seega võib audiitorteenuse vähene kättesaadavus mõjutada potentsiaalselt kuni paarisada ettevõtet, arvutab Audiitorkogu president, vandeaudiitor Märt-Martin Arengu.

Audiitorite defitsiit oli nii terav, et Audiitorkogu pöördus ühe lahendusena rahandusministeeriumi poole ettepanekuga tõsta piirmäärasid, kust alates tekib ettevõttel kohustus audiitori kasutamiseks. Audiitortegevuse seadus on hetkel muutmisel ning piirmäärade tõstmine on seal selgelt sees, on Märt-Martin Arengu rahul, et ministeerium võttis audiitoreid kuulda.