Eksperdid: vaimne tervis ja rahaline seis käivad käsikäes – alusta väikestest sammudest

“Rahatarkust justkui on, aga erapooletut finantsnõu, mis just võtaks arvesse inimese soove ja eesmärke, ei ole väga lihtne saada. See hoiab ka heade plaanide tegemist tagasi,” ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Näitleja ja rahatarkuse ning vaimse tervise eestkõneleja Klaudia Tiitsmaa lisas, et nii rahatarkuse kui vaimse tervise teemal on teadmisi iseenesest palju, kuid tegutsema hakkamine sellegipoolest raske. Tema soovitus on alustada väikestest sammudest.

Kliiniline psühholoog ja Peaasi.ee juht Anna-Kaisa Oidermaa julgustas vaimse tervise tuge otsima vaimse tervise kohvikutest, kus nõu annavad väljaõppe saanud vabatahtlikud. “See oleks ju kihvt, kui kohvikus istuks ka finantsnõustaja, jurist ja kogenud lapsevanem,” kutsus Oidermaa jagama kogukonnas olevaid teadmisi.

Vaimne tervis ja rahaline turvatunne on tihedalt seotud

“On teada, et vaimse tervise ja finantsturvalisuse teemad on seotud. Inimestel, kellel on vaimse tervisega raskem, võib kergemini tekkida majanduslikke probleeme ja teisipidi, kui ikka on majanduslikult pingeline, siis see tekitab lisastressi, ärevust, lootusetuse tunnet,” selgitas Oidermaa.

Ta tõi välja, et (raha pärast) muretsemine on samal ajal väga loomulik ja võib inimest ka mobiliseerida. “Muretsemisest on kasu, kui mõtlen läbi, mida teha saan ja siis teen ka neid asju. Ülemäärane muretsemine, mis kogu elu enda alla võtab, on vaimse tervise probleem,” sõnas Oidermaa.



Vaimset tervist ja lootust saab hoida väikeste asjadega

Näitleja Klaudia Tiitsmaa sõnul on ta palju näinud, kuidas palgapäevast palgapäevani elamine mõjutab nii inimeste und kui ka suhtlemist üksteisega. Tema soovitus on liikuda palju õues, mis paneb mõtlemise paremini tööle, sõlmida iseendaga kokkulepe, millised väikesed asjad sind rõõmustavad ning panustada eelkõige mälestustesse.