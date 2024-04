KASULIK | Statistikaamet selgitab: kuidas „lugeda“ SKP-d?

Kindlasti räägib SKP näitaja meile siinse majanduse suurusest. Aga vaja on täiendavat konteksti. Riikide SKP pingerida vaadates saame teada, et asume enam-vähem 100. kohal Nepaali ja Liibanoni vahel. Kui võtame kõrvale teadmise, et neis riikides elab vastavalt 29 ja 7 miljonit inimest, näeme, et Eesti majandus on selgelt efektiivsem. Aga mida me selle teadmisega peale hakkame?

Näiteks on maailmas umbes 500 börsifirmat, mille turuväärtus on suurem kui Eesti SKP. Väga ei aita meid ka edasi teadmine, et maailma suurima börsiväärtusega ettevõte Microsoft on Eesti SKP-st 80 korda suurem. Võib-olla aitab sellistest mahtudest natuke paremini aru saada teadmine, et just alles ostis Microsoft kahekordse Eesti SKP väärtuses ära teise ettevõtte Activision Blizzard. Selle tehingu hinnaga suutnuks Microsoft katta kahe aasta jooksul kogu Eesti tarbimise – nii era- ja valitsemissektori tarbimise kui ka kõik majanduses tehtud investeeringud. Kuid mida räägib see meie majanduse käekäigust?

Ei piisa vaid jooksevhindade jälgimisest

Majanduse arengu iseloomustamiseks ei piisa jooksevhindades SKP muutuse jälgimisest. Näiteks 2022. aastal kasvas see näitaja koguni 15%. Kuid me teame, et juba paar aastat pole meie majanduses olnud kõige paremad ajad. Inflatsiooni najal on küll kasvanud ettevõtete käibed ja mõnel ka kasumid, kuid inimeste üldine heaolu oluliselt edenenud pole.

Majanduslikku heaolu mõõdetakse üldjuhul ühe aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste mahuga. Meie käekäiku ei kirjelda mitte see, kui palju me millegi eest maksame, vaid see, kui palju me erinevaid kaupu ja teenuseid kasutada saame. Jooksevhinnas (nominaalne) SKP on küll lihtsalt arvutatav ning kajastab kaupade ja teenuste mahtu, kuid üksnes konkreetse aasta letihindades. Saamaks teada, kui palju on kaupade ja teenuste maht aastast aastasse muutunud, on meil vaja teada reaalset SKP-d ehk eemaldada hinnamuutuste mõju. Seda nimetatakse deflateerimiseks.