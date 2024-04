Mis on laisk raha ja kuidas see enda kasuks tööle panna?  

Tähtajaline hoius on mõeldud kindla summa hoiustamiseks kindlaks tähtajaks, näiteks aastaks. Kuivõrd hoiuste intressid on hakanud taas alanema, on hoiustajatel praegu veel parim aeg avada mõistliku intressiga tähtajalisi hoiuseid vähemalt aastaks. Väga lühikeste perioodide kaupa hoiuseid tehes ja siis neid pikendades on tõenäoline, et pikendamise hetkeks jõuavad hoiuseintressid veelgi langeda ja pikendus tuleb seetõttu teha praegusest juba oluliselt madalamalt intressitasemelt.

Sambad pikaajaliseks kogumiseks

Üks lihtsamaid ja tulemuslikumaid võimalusi raha pikaajaliseks kasvatamiseks on raha kogumine teise ja kolmandasse sambasse. Teise ja kolmanda samba pensionifondide juures tuleb alati tähele panna selle valitsemistasusid, et tasud teenitud tootlust liialt ei kahandaks. Kõige levinum viga, mida inimesed pikaaegse kogumise ja investeerimise puhul teevad on see, et oma vara hoitakse kõrge tasu ja kehva tootlusega fondis. Mõistlik on eelistada madalate tasudega indeksfondi. Teise pensionisambasse koguneb raha automaatselt brutopalgast. Alates 1. jaanuarist 2025 saab II sambasse makseid teha tavapärase 2% asemel ka 4% või 6% brutopalgast – selleks saab avalduse esitada juba täna või hiljemalt 2024. aasta novembri lõpuks – ja riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava sotsiaalmaksu arvelt veel 4%. Kõigil, kes töötavad, tasub raha koguda ka kolmandasse sambasse. Ka kolmas pensionisammas on vabatahtlik ja sinna saab teha sissemakseid just nii palju, kui keegi ise soovib. See on maksude mõttes kõige kasulikum investeerimisviis, sest riik tagastab sinna tehtult sissemaksetelt tulumaksu seni, kuni fondi sissemaksed ei ületa 15% inimese aastasest tulumaksustatud bruto sissetulekust, ega ole üle 6000 euro. Kuigi pika perspektiiviga kogudes ei ole soovitatav raha vahepeal kasutusele võtta, on hea teada, et kolmandast sambast saab vajadusel raha ilma piiranguteta igal ajal ka välja võtta.