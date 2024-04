Michelini tunnustusega Tallinna restoran läks pankrotti

Tänavuse aasta jaanuari lõpus teatas restoran SMAK ühismeedias, et peatab tegevuse. „Mõnikord on vaja võtta hetk ja peatuda, et laadida energiat ning seada uut fookust,” kirjutas Tallinnas Lootsi tänaval paiknenud restoran jaanuari lõpus klientidele.