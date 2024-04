Tallinna trammid pandi osta.ee keskkonnas enampakkumisele

Kokku on TLT-l plaanis huvilistele müüa kuni 15 vana trammi. Hetkel on kuulutusena üleval neist kaks (nr. 147 ja 166) ning kella 9.30 seisuga oli nende hind vastavalt 2000 ja 3000 eurot.

„Vanad KT4 trammid on teeninud oma aega väärikalt. Algne ehitusaasta ulatub mitmetel isegi 1980ndatesse aastatesse. Paraku on igal sõidukil oma aeg ja paljude KT4 trammide asenduseks saabuvad peatselt esimesed uued PESA trammid. Päevi näinud trammidest osa oleme juba maha kandnud, kuid need, mis veel ajahambale vapralt vastu pidanud, otsustasime müüki panna, sest miks viia nii suurele hulgale inimestele palju mälestusi ja nostalgiat pakkuv tramm vanarauda, kui ehk leidub keegi huviline, kes saab sellest endale midagi põnevat teha,“ kommenteeris TLT tehnikadivisjoni direktor Toomas Hirve.