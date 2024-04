Tarbijakaitse liidu appihüüd: Läänemetsa antud katuseraha on otsas. Mõtleme likvideerimise peale

1994. aastal loodud ühingu sõnul saadi kuni 2021.aastani projektitaotluse alusel raha tarbijakaitse ametilt. Alates 2022. aastast pole ETL aga enam riigipoolset rahalist toetust saanud, mistõttu on ühingu maakondlikud allorganisatsioonid nõustanud tarbijaid tasuta.

„Vaatamata sellele, et meie tööd tunnustati, arvati 2022. aastal, et saame ise hakkama ja tarbijakaitse amet eraldas 20 000 eurot MTÜ Eesti Omanike Keskliidule,“ kurdab ETL ministrile saadetud kirjas.

Kuna Läänemetsa antud 3000 euro suurusest eraldisest jätkus üheks aastaks, on ühing taas rahahädas. „2024. aastal on meie pangaarve tühi. Vaja on aga maksta jätkuvalt interneti, büroo üüri ja kodulehe haldamise kulu,“ kurdab Eesti Tarbijakaitse Liit.