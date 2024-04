UKRAINLASED EESTIS | Milliste raskustega seisid silmitsi Ukraina põgenikud, kui nad Eestis oma äri avasid?

Alates 2022. aastast on töötukassa toetanud aktiivselt Ukraina sõjapõgenikke, kes soovisid rajada Eestissse oma ettevõtte. Kuhu on see raha läinud ja kas ukrainlased tõesti elavdavad Eesti majandust? RusDelfi jätkas lugude sarja „Ukrainlaste saatus Eestis, kaks aastat pärast sõja algust“.