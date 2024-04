Bigbanki puhaskasum kukkus 33%

Kontserni intressikulud kasvasid esimeses kvartalis võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 10,5 miljoni euro võrra 17,3 miljoni euroni. Selle peamisteks põhjusteks olid hoiuseportfelli 44% suurune aastakasv ja jätkuvalt kõrge intresside keskkond, mis võimaldas Bigbanki hoiuseklientidel teenida arvestatavat intressi. Kolmandaks teguriks on 2023. aastal kasvanud emiteeritud võlakirjade maht, mis on võimaldanud investoritel teenida suuremat tulu Bigbanki võlakirjadelt.

Bigbanki laenuportfelli maht jätkab ettevõtte kinnitusel kasvamist kõikides segmentides. „Erilist rõõmu valmistab kodulaenude portfell, mis aasta esimeses kvartalis kasvas 43 miljoni euro võrra, ületades eelmise aasta sama perioodi kasvu 23 miljoni euro võrra. Kinnisvaraturgudel on elavnemise märke ning rõõm on näha, et üha enam kliente valib just Bigbanki oma koduostu finantseerijaks,“ märkis Länts.