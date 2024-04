Putin viis Euroopa suurima kodumasinate tootja Gazpromi juhtimise alla

Kahe suurfirma Venemaa üksusi hakkab Putini korraldusel juhtima Gazpromi kontserni kuuluv JSC Gazprom Household Systems.

Ariston ütles laupäeval, et on sellest sammust äärmiselt üllatunud. Itaalia välisministri Antonio Tajani teatel tegeletakse teemaga kõrgeimal tasemel. „Valitsus soovib seoses Ariston Thermo Groupi riigistamisega selgitusi. Töötame ka koostöös Brüsseli ja Saksamaaga,“ kirjutas välisminister eile X-is, lisades, et andis korralduse Vene suursaadik välja kutsuda.

Venemaa tegevust on kritiseerinud ka Euroopa Liit, öeldes, et see käik ilmestab taas, kuidas Moskva rikub rahvusvahelisi norme ja tavasid. „Meetmed, mis on suunatud legitiimse majandustegevuse vastu, on järjekordne tõend, kuidas Venemaa eirab rahvusvahelist õigust ja reegleid,“ teatas Euroopa Liidu välisteenistus (EEAS) enda avalduses.

„Euroopa Liit kutsub Venemaad üles meetmed tühistama ja otsima Euroopa ettevõtetele vastuvõetavamaid lahendusi,“ seisis avalduses.

Kui Ariston on üks Euroopa juhtivaid veesoojendite tootjaid, siis Saksamaa ettevõte BSH Hausgeräte GmbH on Euroopa kõige suurem kodumasinate tootja, kelle alla kuuluvad näiteks Boschi, Siemensi, Gaggenau ja Neffi kaubamärgid. 2023. aastal küündis ettevõtte globaalne müügitulu 14,8 miljardi euroni.

BSH Venemaa tütarettevõttele kuulus Peterburi lähistel kaks tehast, kus toodetakse külmikuid ja pesumasinaid. 2022. aastal teatas Interfax, et Strelna külas asuvate tehaste tootmismaht ületab miljonit kodumasinat aastas.

Moskva on alates Ukraina sõja algusest võtnud enda „ajutise kontrolli“ alla teisigi lääne ettevõtete Venemaa üksusi. Näiteks on omastatud Prantsusmaa toidutööstur Danone’i ja Taani õlletootja Carlsbergi tehased . Kremli selgitusel on see vastus Vene ettevõtete vastu suunatud Lääne sanktsioonidele.