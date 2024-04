Euroopa Liit soovib parandada praktikantide töötingimusi. Kaubanduskoda peab seda ebavajalikuks

Eestis ei varjata töösuhteid praktikalepingu taha

Koja hinnangul ei ole Eestis kerkinud üles märkimisväärset probleemi, kus praktikalepingu taga varjatakse tavalist töösuhet. Eestis kasutatakse praktikat peamiselt kooliõpingute kõrval erialase esmase kogemuse saamiseks ning töösuhte puhul saab Eestis kasutada töölepinguseaduses reguleeritud katseaega. Isegi kui osapooled on sõlminud praktikalepingu, mis vastab oma sisult töösuhtele, siis on praktikandil ka täna Eestis võimalus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole. Lisaks on praktikandil alati võimalus abi saamiseks pöörduda ka tööinspektsiooni poole.

Ülereguleerimine võib vähendada praktikavõimalusi

Plaanitava direktiivi jõustumise korral võib praktikavõimalusi pakkuvate ettevõtete jaoks tõstatuda mure, et nad peavad enne praktikandiga lepingu sõlmimist rohkem läbi mõtlema ning vajaduse korral ka suutma tõendada, et praktikandil ei ole täpselt samu kohustusi, mis on teistel töötajatel. Kui praktikant töötab võrreldes tavaliste töötajatega väiksemas ulatuses, siis tekib ka küsimus, kas ja kui suures ulatuses tuleb praktikandile ka tasu maksta. Praktikant on ettevõtte jaoks igal juhul kulu, kuid ettevõtted pakuvad seda võimalust siiski, et panustada järelkasvu.