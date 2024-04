Mullu jäi Eesti eksport elaniku kohta alla Euroopa Liidu keskmise

Enim oli Eesti päritolu kaupu puidu ja puittoodete ekspordis

Nii kaupade eksport kui ka import kasvasid kolmes maakonnas

Kogu Eesti kaupade väliskaubandusbilansi viis puudujääki Harjumaa, kus kaupade import ületas ainsana eksporti. Samas on oluline mainida, et maakondlik statistika koostatakse ettevõtete juriidilise aadressi järgi ning importivad ettevõtted on sageli registreeritud Harjumaale.