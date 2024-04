Paljud Hispaanias elavad soomlased kaotavad rahvapensioni kadumise tõttu suure osa sissetulekust. „Oleme nutnud ja kirunud“

Rahvapensioni suurus on küll kõigest paarsada eurot kuus, kuid nii mõnigi pensionär peab peale valitsuse otsust kaaluma Soome naasmist, kirjutab Iltalehti. Teiste jaoks on valitsuse otsus maha matnud plaani minna pensionipõlve veetma lõunamaa soojusesse.

Hispaanias Costa Blancas elav 70-aastane Tuula on maruvihane. See pole tema pärisnimi, sest ta kolis mõni aasta tagasi tervislikel põhjustel välismaale ega taha neist oma nimega rääkida. Tema tegelik isik on Iltallehti toimetusele teada. Tuula põeb depressiooni ja ütleb, et vajab palju päevavalgust ja päikest. Teine põhjus välismaale kolimiseks oli raha. Tuula jaoks on Soomes elamine liiga kallis, sest tal on väike pension.