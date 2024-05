Mais tasub aktsiad maha müüa? Tuntud investeerimispõhimõte kehtib Eestis tugevamalt kui USA-s

Seega meenutatakse igal kevadel levinud investeerimisalast hüüdlauset „Sell in May and go away“, mille kohaselt tasuks mais aktsiad maha müüa ja tulla turule tagasi umbes pool aastat hiljem. Ühe versiooni kohaselt saab börs elu taas sisse septembris, teise versiooni kohaselt tuleb börsile ärksus tagasi täpselt pool aastat hiljem ehk oktoobri lõpus. Seetõttu on efektil ka alternatiivne nimetus Halloweeni strateegia ja aktsiaid soovitatakse osta just nimelt pühakute õhtul.