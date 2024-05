Virtuaalsest visiitkaardist e-poeni – kuidas luua silmapaistev koduleht?

Mõtle läbi kodulehe funktsionaalsus

Kodulehe puhul tuleks esmalt lahti mõtestada, millist rolli see äris mängima hakkab. Asjata ei öelda, et veebileht on ettevõtte visiitkaart. Mõnikord on kliendi jaoks kõige olulisem info hoopis Google’i kaardirakenduses või Instagramis ning piisab lihtsa kujundusega veebilehest, kus märgitud vaid kontaktandmed.

Virtuaalsest visiitkaardist enamat on vaja juhul, kui ettevõtja pakub kodulehe kaudu ostmise võimalust või soovib usaldusväärsuse tekitamiseks esitleda oma portfooliot. Või vajab seda lahendusena, kuhu koondada ülevaatlik info äripartnerite jaoks. Sellisel juhul on tarvis e-poe lahendust või galeriifunktsiooni. Seega tasub esmalt paika panna siht: milliseid kliendi ootusi ja vajadusi peab koduleht täitma?

Veebilehel on samuti püsikulud

Kui on teada, mida kliendid või partnerid vajavad, saab suuna paika panna. Sageli on alustavatel ettevõtjatel tarvis veebilehte, mis täidaks e-poe funktsiooni. Põhimõtte „mida rohkem, seda uhkem“ võiks siinkohal ära unustada, eriti väiksema eelarve korral. Vastupidi, „uhkem“ võib e-poe puhul tähendada ebavajalikku ja asjatult kallist lahendust, mille funktsioone sageli tarvis ei lähegi.

Veebilehte luues tuleb arvestada vähemalt kaht liiki kuluga: esiteks kodulehe loomisega seonduvate väljaminekutega, ent teiseks püsikuludega, seda ka lihtsama veebikodu korral. Lisaks domeeni- ja serveritasule vajab veebileht aeg-ajalt hooldamist ja parendamist. Tehniliselt keerukama lahenduse korral võib spetsialisti abi olla tarvis iganädalaselt. Sellega tuleks eelarvet planeerides arvestada.

Üks maailma levinumaid veebiplatvorme kodulehe loomiseks on WordPress – see on turvaline, sisu haldamine on mugav ja valikus hulk lisamooduleid.

Uuri e-poe platvorme