„Oluline on, et laen on tagatud,“ tõdeb Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma. Ta lisab, et ehkki enamasti on kodulaenu tagatiseks kinnisvara, mille laenuvõtja ostab, siis rahalise omafinantseeringu asemel saab laenuvõtja kasutada ka täiendavat kinnisvaratagatist.