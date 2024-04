Notar küsib teavet raha päritolu kohta – kas õigustatud praktika või tüütu bürokraatia?

Tegeliku kasusaaja kindlaks tegemisel selgitab notar välja inimese, kes omab mõju tehingu tegemise või kontrolli juriidilise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing tehakse. Juriidilise isiku puhul peetakse tegelikuks kasusaajaks inimest, kes omab või kontrollib juriidilist isikut otsese või kaudse osaluse kaudu, ületades 25% hääle- või omandiõigusest. Eesti ühingute puhul on juhatusel kohustus avaldada teave tegelike kasusaajate kohta äriregistri juures peetevas tegelike kasusaajate registris. Välisriigi ühingute puhul on notaril samuti kohustus tuvastada tegelik kasusaaja ja selleks on vaja esitada ühingul notarile enda asukohariigist vastav dokument.

Notar kohaldab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatud nõudeid, kui ta teeb ametitoimingut või osutab ametiteenust, mis on seotud kinnisvara, osaühingu osade või aktsiate müügilepingu tõestamisega või ka näiteks osaühingu asutamisega, raha või väärtpaberite hoiustamisega notari deposiitkontol, aga ka muu tehingu tõestamisel, kui tekib rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus. See tähendab, et notar peab lisaks oma töös tavapärastele toimingutele tuvastama tehingu tegeliku kasusaaja ja aru saama kliendi omandi- ning kontrollistruktuurist; aru saama tehtavast tehingust või toimingust ja koguma teavet tehingus kasutatud vara päritolu kohta; selgitama välja, kas isik on riikliku taustaga isik, tema pereliige või lähedane kaastöötaja. Nende asjaolude tuvastamiseks palub notar kliendil täita ankeedi, milles klient saab muu hulgas selgitada tehingu tegemise eesmärki ja kirjeldada raha päritolu.

Kuigi raha päritolu küsimine võib olla õigustatud ja vajalik, võib see tunduda kliendile tülikas. Inimene võib tunda, et tema privaatsust rikutakse, kui temalt küsitakse raha või vara päritolu kohta teavet ja tõendeid. Sellegipoolest on oluline mõista, et notar tegutseb õigusliku raamistiku piires ja tema eesmärk on tagada õiguskindlus ning kaitsta tehingute kõiki pooli. Raha päritolu tuvastamine notari poolt on üks vahend pettuste ja ebaseadusliku tegevuse ärahoidmiseks.

Sobivad samad tõendid ja dokumendid kui pangaski

Tehingus kasutatava vara päritolu tuvastamisel võib notar küsida tehingupoolelt teavet ja dokumente vara päritolu kohta. Kui raha on pärit näiteks vara müügist, siis saab esitada selle vara müügilepingu. Lisaks võib notar küsida ka muid dokumente, näiteks pangakonto väljavõtet, millelt on näha rahasummade laekumine. Keerulisemaks võib osutuda pikema perioodi jooksul kogutud raha päritolu tõendamine. Sellisel juhul on notaril vaja saada ülevaade isiku sissetulekutest pikema perioodi jooksul ja seetõttu võib notar paluda esitada kliendil ka selle kohta pangakonto väljavõte. Raha päritolu tõendamisel on olnud lahenduseks ka näiteks tuludeklaratsiooni esitamine.

Tihti on inimestel tekkinud küsimus, miks kontrollib notar raha päritolu, kui raha on saadud pangaülekannete kaudu ja pank on juba raha päritolu kontrollinud. See tuleneb sellest, et igal kohustatud isikul, sealhulgas pangal ja notaril, on kohustus tuvastada raha päritolu iseseisvalt. Kohustatud isikud võivad siinjuures teha küll omavahel koostööd, kuid lõplik vastutus jääb igaühele endale. Kuna nii pank kui ka notar soovivad sama raha päritolu tõendamiseks tõendeid ja dokumente, siis ei ole kliendil vaja teha muud, kui edastada samad tõendid ja dokumendid lihtsalt kahel korral.

Riikliku taustaga isikud