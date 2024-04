HEA TEADA | Tõuksi või auto rentimine lõppes ebameeldivalt? Loe, mida tuleks tähele panna äpi kaudu teenuseid tellides

Esmalt tutvu kindlasti põhjalikult teenuse osutamise tingimustega ja oma kohustustega, veendumaks, et käitud õigesti. Näiteks on sõiduki rentimisel üks olulisemaid nõudeid, et sõiduk tuleb enne sõitma asumist üle vaadata ja selle vead fikseerida. Vastasel juhul võib kaupleja esitada tarbijale kahjunõude, justkui oleks tarbija sõiduki kasutamise ajal sellele vigastused ise tekitanud.

Kui oled aga sõidukit kasutades ise sellele kahju põhjustanud, on sinu esmane kohustus sellest kauplejat viivitamatult teavitada. Selleks tuleb sõiduki kahjud üles pildistada ja fikseeritud vead kaupleja ametlikule e-postile edastada. Rakenduse kaudu teavitamine on samuti hea võimalus, kuid selguse huvides on siiski korrektsem teavitada kauplejat tekkinud kahjust e-maili teel.

Samuti lasub kauplejal kui kahjunõude esitajal kohustus kahju tekitamist tõendada. TVK on leidnud, et kaupleja peab tõendama nõude aluseid ning leppetrahvi nõue ei tohi olla paljasõnaline. Pooltel on enda esitatud asjaolude ja väidete tõendamiskoormis analoogselt vaidlusega kohtus.

Kui rakenduses esineb tõrkeid, teavita sellest kohe teenuseosutajat

Tõendamine on oluline ka rakenduse tehniliste rikete puhul. Näiteks on kaebuste sisuks olnud rakenduses esinevad tõrked, mistõttu polnud võimalik sõitu lõpetada. Sellisel juhul peaks tarbija proovima probleemist kohe teada anda, kas teenuseosutaja suhtluskanali või ettevõtte ametliku e-maili kaudu. Teatele tuleks lisada kuvatõmmis või muu tõend, mis kinnitab rikke esinemist. Eelnev on oluline, kuna vaidluse korral peab tarbija suutma oma väiteid tõendada. Komisjonis on mitmeid lahendeid, kus vaidluse osapoolel puuduvad tõendid oma väidete kinnituseks ning seetõttu on asi lahenenud tarbija kahjuks.