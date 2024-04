VIDEO | Vaata, kuhu kaevatakse Tallinna järgmine tunnel

Hipodroomi lammutamine tähendab teistpidi, et algab uue äri- ja elamukvartali ehitus Tallinnas. „Reaalselt tänasest läheb lõpuks ehitus lahti,“ rõõmustab arendaja Reterra Estate tegevjuht Reigo Randmets. Plaanist ehitada Tallinna kesklinna vahetus läheduses asuva hipodroomi asemele elumajad on räägitud juba pea paarkümmend aastat. Arendajate vaidlused Tallinna linnavõimudega ei ole aga lubanud sellel plaanil teostuda. Randmetsa kinnitusel on tänaseks Tallinna linnalt kätte saadud kõik lammutusload, taristute ehitusload ja ühe suure hoone ehitusluba. Kohe saadakse kätte ka viie kortermaja ja teise ärihoone ehitusluba. Kokku on praegu menetluses üheksa hoone ehitusload.