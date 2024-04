Renditav puhastuslapp paberi asemel: tööefektiivsus tõuseb, keskkonnajälg kahaneb

Miks on tekstiilist õlilapp sedavõrd tõhus? Lindströmi esindaja kinnitusel peitub vastus puuvilla võimes mustust endasse imada – lapp on paberrätikuga võrreldes isegi kuus korda parema imavusega. „Kui väikese komponendi puhastamisel võib ühest paberilehest piisata, siis suurema õlihulga korral pühib paber mustust vaid laiali ilma seda eemaldamata,“ seletas Seppel.

Tema kinnitusel räägib korduvkasutatava puhastuslapi kasuks ka mugavus. „Selle asemel et töötaja peab igaks pühkimiseks minema paberrulli juurde ning pärast kasutust rättidega prügikasti juurde kõndima, võib puhastuslapp olla terve päeva töötajal taskus või vööl – Lindströmi puhastustekstiilid on sedavõrd vastupidavad ja mustust imavad, et enamikus ettevõtetes saab töötaja hakkama kahe puhastuslapiga päevas. Töötajal kulub nii vähem aega tööruumides ringi jalutamisele ja ta saab pühendada iga minuti oma ajast põhitööle,“ rääkis Mari Seppel.

„Oleme arvutanud, et keskmiselt suudab üks õlilapp teha ära pea kuue sinise kuivatuspaberilehe töö. Kui ettevõttes töötab 2–3 lukkseppa, kulub neil ühes kuus keskmiselt umbes sada õlilappi – sama töö tegemiseks kuluvast ühekordsest paberrätikust moodustuks tervelt kilomeetripikkune prügiriba. Meie kogemus näitab ühtlasi, et iga tööjaama (kraana, masina, roboti vmt) või lekkekoha kohta kulub tehases keskmiselt üks absorbeeriv õlimatt nädalas,“ tõi Seppel näite puhastustekstiilide võimekusest.

„Ettevõtetes, kus on pidevalt vaja kas tööpindu, käsi või komponente õlist või metallipurust puhastada, on selleks kasutatavad vahendid nii tööruumides kui ka tegevuskulude eelarves üsna prominentsel kohal. Nendes ettevõtetes kehtivate tootmise kvaliteedikriteeriumide ja ohutusstandardite tõttu pole puhtuse osas kompromisse võimalik teha. Nii võib isegi väikesel kahemehelisel remonditöökojal kuluda igas kuus lugematu arv paberirulle ja absorbenti, mille hankimine ning korrektne käitlemine ohtlike jäätmetena on kuitahes suurele ettevõttele korralik peavalu,“ rääkis Lindströmi müügimeeskonna juht Mari Seppel.

Rohkem kasutusvaldkondi kui paberil

Lindströmi õlilapid on tööstustöötajate seas väga populaarsed ka seetõttu, et need on ebemevabad – tänu sellele on puhastuslapp abiks isegi väga rangete kvaliteedistandarditega elektroonikakomponentide puhastamisel. Lisaks on kahekordsel puhastuslapil rohkem funktsioone kui ainult õli, mustuse ja metallipuru pühkimine: kui viimase eest kannab hoolt lapi karedam pool, siis teine, siledam külg on tõhus abivahend pindade poleerimiseks.

Tema sõnul on paberil ja tekstiilil suur vahe ka keskkonnajäljes. „Kui paber rändab jäätmete hulka, siis õlilapp visatakse Lindströmi konteinerisse, kust see suundub pessu ja naaseb peagi puhtana tagasi ettevõttesse. Seega on kangast lapp paberile ülimalt keskkonnasäästlik alternatiiv. Üks lapp võib olla tänu spetsiaalsele pesule ringluses isegi kaks aastat – võib vaid aimata, kui suur hulk ühekordset ohtlikku prügi nii tekkimata jääb,“ selgitas tekstiiliekspert.

Puhtaks saagu lapp ja pesuvesi

Puhastuslappide pesu nõuab tema sõnul väga spetsiifilist pesuprotsessi ja -vahendeid. „Tavalise pesumasinaga ei tohi selliseid tekstiile mitte mingil juhul pesta, sest pesuprotsessi käigus koguneb hulgaliselt õlijääke, millega reoveesüsteem toime ei tule. Lindströmi pesumajas läbib tööstuslike tekstiilide pesuvesi veel põhjaliku puhastusprotsessi. Seda, et pesuvesi oleks lõpuks täiesti puhas ja keskkonnale kahjutu, kontrollivad nii Lindströmi töötajad kui ka järelevalveametnikud,“ rääkis ta.

Tema sõnul kontrollitakse pestud tekstiile ka metallidetektoriga, et sinna ei jääks näiteks võõrkehi või metallosakesi, mis võivad komponente või töötajate käsi vigastada. Lisaks on paika pandud standardid, millises seisus puhastustekstiilid võivad kliendile tagasi minna – kui palju võib selles olla märke kasutamisest ja kui palju võib lapis tekkinud auke ning rebendeid parandada, enne kui see tuleb kasutusest kõrvaldada.

„Elutsükli lõpp ei tähenda siiski, et viskame lapi ära. Siis algab lapi uus elu – me valmistame õlilapist veelgi paremate imavusomadustega õlimati – meie katsetused on näidanud, et see suudab imada endasse tervelt viis liitrit õli,“ kiitis Seppel ümbertöödeldud tekstiilist mati omadusi.