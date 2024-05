KAS OLEME VALMIS? | Tulevikus võib Eesti varustada elektriga ka Saksamaad, kuid halvimal juhul maksvad selle võimaluse kinni meie tarbijad

Kas edaspidi tagavad meile lambivalguse ja toasooja peaasjalikult meretuulepargid, tuumajaam, salvestid või targad tarbimist juhtivad lahendused, näitab aeg. Üks on selge: et kõik see järgmise 10–15 aasta jooksul võimalikuks saaks, on vaja raha. Võtmeküsimus on, kes maksab.