Telliskivis saab parklast park

Telliskivi maastikuarhitektuuri on loonud VÄLI maastikuarhitektid (autorid Kristian Nigul, Kadi Nigul, Kadri Uusen ja Katariina Lepiku). Kristjan Niguli sõnul on läbivaks ideeks tekitada kvartalile keskne selgroog Balti Jaama suunalt, tulevikus läbi M-hoone. Kesktelg seob kokku väiksemad diagonaalselt asetatud mängu- ja puhketaskud, pakkudes seeläbi kohti, kus peatuda ja aeg maha võtta. Üks taskutest on suurem väljak, mis annab võimaluse erinevate ürituste läbi viimiseks.

Ka teeninduspinde laienemist õue on soodustatud, et tuua välisruumi rohkem suminat. Ehitatud keskkonna kõrval tagavad mitmerindeliste ja liigirohkete õitsvate aasataimedega haljasalad meeldiva keskkonna nii inimestele kui ka teistele loomadele (nt jänesed) ja putukatele (nt liblikad) ning mikroorganismidele. Vihmapeenarde kavandamisega on antud panus vajalikku veeringlusesse: sademevesi on lokaalselt majandatud, kuid veelgi enam saavad nii taimed kui ka teised elusorganismid eluks vajaliku vee.