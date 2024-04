Skandaal: Euroopa pangad toetavad Venemaad kordades suuremate summadega kui enne sõda

Austria Raiffeisen Bank, Itaalia UniCredit, Ungari OTP, Itaalia Intesa Sanpaolo, Hollandi ING ning Saksamaa Commerzbank ja Deutsche Bank on varade mahu poolest seitse suurimat Venemaal tegutsevat Euroopa kommertspanka. 2023. aastal teenis see seltskond Vene turult kamba peale kokku 3 miljardit eurot kasumit, mida on kolm korda rohkem kui enne sõja puhkemist.

Kuna kasumlikkus kasvas, laekus teenitu pealt Vene riigikassasse ka tublisti maksutulu. Seejuures on hüpe 800 miljonini olnud muljetavaldav, sest 2021. aastal panustasid eelpool nimetatud pangad Venemaa riigieelarvesse 200 miljoni euroga, näitab Financial Timesi (FT) analüüs.

FT teatel moodustavad Euroopa pankade maksud Venemaa 2024. aasta energeetikasektori välistest tuludest 0,4 protsenti. "See on näide sellest, kuidas riiki jäänud välisfirmad aitavad Kremlil säilitada finantsstabiilsust vaatamata lääne sanktsioonidele,“ kommenteerib mainekas väljaanne.

Seejuures pole Euroopa pangad saanud kasu ainult kõrgematest intressimääradest, vaid ka Venemaa pankadele kehtestatud rahvusvahelistest sanktsioonidest. FT teatel on sanktsioonid jätnud kohalikud pangad ilma juurdepääsust rahvusvahelistele makselahendustele, mis omakorda on tõstnud välismaiste pankade atraktiivsust Vene turul.

Probleem nimega Raiffeisen Bank

Ülekaalukalt kõige suurem välismaine ettevõtte Vene panganduses on austerlaste Raiffeisen Bank (RB), kes maksis Venemaa riigituludesse mullu 467 miljonit eurot ehk rohkem kui teised kuus kokku.

Seejuures on Raiffeisen Banki Venemaa üksuse kasum viimase kolme aasta jooksul enam kui kolmekordistunud. Kui 2021. aastal teenis Austria pangandushiid Venemaalt 591 miljoni euro suuruse puhaskasumi, siis mullu küündis näitaja juba 1,8 miljardi euroni.

Kuigi RB on pärast Ukraina sõja puhkemist rääkinud korduvalt, et plaanib Venemaa turult lahkuda, on Venemaa äri osatähtsus Austria panganduskontsernis ainult kasvanud: 2023. aastal teeniti agressorriigist juba ligi pool terve kontserni puhaskasumit.