PETTUSTE PANDEEMIA | Elisa juhatuse liige: teismelised rahamuulad ja kallid salajased erioperatsioonid naabertänavas

Ettevõtete ning infrastruktuuri vastu suunatud küberrünnakutest on juttu olnud aastaid, kuid need olukorrad tunduvad justkui võõrad ja kauged ehk nö kellegi teise murena. Mingi ametnik või töötaja jälgib arusaamatu koodiga täidetud ekraani ja seeläbi justkui tagab, et meie kõigi poolt tarbitavate teenustega midagi halba ei juhtuks ja andmed ei lekiks. Kui ta ebaõnnestub, on ta „loll ja paha“ ja tuleks lahti lasta ning uus ja targem leida, sest lõppude lõpuks ongi see „nende teiste“ mure ja ülesanne.