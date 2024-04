Mullu avastati Euroopa turul rekordarv ohtlikke tooteid

„2023. aasta kohta ilmunud Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et EL-i liikmesriigid, Island, Liechtenstein ja Norra teavitasid Safety Gate’i süsteemi kaudu 3412 ohtlikust tootest. Võrdluseks: 2022. aastal oli teavitusi 2117. Samuti täheldati, et 2023. aastal saadi rohkem teateid järeltegevuste kohta: kokku 4287, mis on rohkem kui eelmisel aastal, kui teateid oli 3932,“ nentis TTJA tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt.