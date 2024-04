VIDEO | Arenguseire seminar: kas annetustega annab täita riigieelarve auke?

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov tõi välja, et koostöös riigi ja valdkonna ekspertidega analüüsib keskus erinevaid arenguteid, milliseks kultuuri- ja spordivaldkonda eraraha kaasamine võiks edaspidi kujuneda. „Võrreldes näiteks Põhjamaadega on Eestis veel väga vähe kultuuri ja spordi toetuseks annetavaid ettevõtteid ning meie eesmärk on mõista, milline on peidus olev potentsiaal ja mida oleks vaja, et see valla päästa,“ ütles Danilov.