PETTUSTE PANDEEMIA | Eksperdid kaasaja maffiast: petetuid kasutatakse ära järgmiste inimeste petmisel

Delfi Ärilehe lugude seeria võtab sel nädalal fookusesse pandeemia mõõtmed võtnud pettuste laine, kus eelkõige kaotavad raha vanemaealised ja vene keelt mõistvad inimesed, kuid kaitstud ei ole meist keegi. Osavalt suudavad kurjategijad panna inimesi arvama, et nende raha või vara on ohus ning seda tuleks kas kaitsta või päästa. Iroonia on siin muidugi kõrvulukustav, sest robinhoodid on ise kaabakad ning mõne inimese kõik säästud rändavad mõne minutiga piiri taha.