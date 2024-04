Piletilevi ostab enamusosaluse kahes Poola piletimüügifirmas

Tehing allkirjastati teisipäeval Poola pealinnas Varssavis ning see jõustus kohe allakirjutamise järel. Tehingu kaasfinantseerija on SEB Pank. „Kohalike ettevõtete toetamine nende rahvusvahelisel laienemisel on üks meie eesmärke ja oleme väga rõõmsad, et saame olla Piletilevi Groupi partneriks sel teekonnal. Teeninduspõhiste ettevõtete areng on olnud väga kiire ja konkurentsitihe, seega on muljetavaldav näha, kui professionaalselt on Piletilevi suutnud kasvada, laiendada oma haaret ja saavutada turuliidri positsiooni,“ kommenteeris SEB juhatuse liige Peep Jalakas.