Neste tegevjuht astub tagasi

Samuti teatas Neste, et ühendab oma taastuvenergia lennunduse, taastuvenergia maanteetranspordi ning taastuvate polümeeride ja kemikaalide divisjonid üheks ning ühtlustab oma arendusportfelli.

Neste on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, ettevõte on investeerinud jäätmetest ja jääkidest toodetud taastuvkütustesse. Tööstused ja transpordiettevõtjad otsivad üha enam keskkonnahoidlikumaid kütusealternatiive, et vähendada heitkoguseid.