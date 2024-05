Kuidas saavutada 2024. aastal edasimüügiäris maksimum? Kasumi suurendamine Wallester Businessi abil

... edu selles konkurentsitihedas valdkonnas eeldab tõsiste proovikivide ületamist – eelarve on piiratud, tuleb tagada maksete turvalisus ja reageerida kiiresti muutuvatele turutingimustele. Eesti fintech-ettevõtte Wallester loodud platvorm Wallester Business pakub edasimüüjatele tõhusat lahendust, mis on loodud spetsiaalselt selle ärivaldkonna vajadusi silmas pidades.

Äri eripära

Eksklusiivsete rõivaste ja tossude edasimüügiturg on likviidne, kuid tiheda konkurentsiga ja kiirelt muutuv. Tuleb operatiivselt reageerida uutele ja limiteeritud mudelite turule saabumisele, osaleda oksjonitel ning teha kiireid oste, et müüa need edasi maksimaalse kasumiga. Samal ajal on vaja pidada silmas järgnevat:

Kiirus: traditsioonilised finantsinstrumendid on tehingute kiireks kinnitamiseks ja vormistamiseks liiga aeglased.

Turvalisus: uute limiteeritud mudelite turule saabumise ajal on vaja teha korraga suur hulk makseid, mis suurendab märgatavalt pettuste ja kelmuste ohtu.

Kulud: makseteenuste eest makstavad tasud tulevad edasimüüja kasumi arvelt, mistõttu on oluline leida optimaalseima hinnastamismudeliga makseteenus.

Kuidas Wallester Business aitab leida lahendusi?

Wallester Businessi platvorm pakub uuenduslikku edasimüügiäri jaoks optimeeritud makselahendust, mis lihtsustab maksete teostamist ja kasvatab kliendi äri kasumlikkust.

Wallester Businessi edasimüüjatele mõeldud toote peamised eelised:

Tasuta whitelisting: võimaldab maksete automatiseerimist ja tagab arve turvalisuse kliendi poolt valitud platvormidel.

Puuduvad igakuised tasud: Wallester Business vabastab edasimüüjad regulaarsetest tasudest ja võimaldab seeläbi rohkem teenida.

Palju kaarte, väga palju kaarte: esimesed 300 maksekaarti on täiesti tasuta ja iga järgnev kaart maksab kõigest 0,10 eurot kuus.

Wallesteri loodud REST API kaudu on võimalik väliste platvormide lihtne lõimimine ja eksklusiivsete BIN-ide soetamine.

Finantside paindlik juhtimine