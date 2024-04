Euroopa Komisjon kutsub lennuettevõtjaid üles lõpetama eksitavate keskkonnaväidete esitamise

Vaatluse all on lennuettevõtjate väited, et lennu põhjustatud CO 2 heidet võivad kompenseerida kliimaprojektid või säästvate kütuste kasutamine, millesse tarbijad saaksid lisatasude maksmisega oma panuse anda. Ametiasutuste arvates võib neid tavasid pidada eksitavaks tegevuseks või tegevusest loobumiseks, mis on ebaausate kaubandustavade direktiivi artiklite 5, 6 ja 7 alusel keelatud. Lennuettevõtjad ei ole veel selgitanud, kas selliseid väiteid saab usaldusväärsete teaduslike tõenditega põhjendada.