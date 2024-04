Eesti perekodusid hakkab Ukrainasse kahe miljoni euro eest ehitama kohalik Ukraina ettevõte

Välisminister Margus Tsahkna ütles projekti avaüritusel, et Eesti peab Ukrainat toetama nii palju kui võimalik, et sõda Venemaa vastu võita. „Eesti on toetanud ja toetab Ukrainat edasi nii sõjaliselt kui Venemaa hävingu tulemusi üles ehitades. Me alustasime oma projektidega juba sõja alguses ja täna allkirjastatud peremajade projekt on järjekordne näide, et me oleme Ukrainaga koos. Eesti tegevuse vastu on suur huvi rahvusvahelisel tasemel ning siin oleme me eeskujuks,“ ütles Tsahkna.