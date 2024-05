PETTUSTE PANDEEMIA | Inimesi zombistav pettus viib eestimaalastelt raha, autosid ja kortereid

Lastele on ikka öeldud, et ära võõraste onude ja tädidega kaasa mine. 2024. aastal peab sama juttu rääkima ka täiskasvanutele. Pettused on võtnud pandeemia mõõtmed ja kõige suurem osa neist on telefoniga seotud skeemid. Viimastel aastatel on nii Eestist välja viidud miljoneid eurosid. Pangad on pidanud tööle võtma pettusevastase võitluse osakondi ja ametkonnad üritavad vahele võtta nii kontomuulasid kui ka kuritegelike gruppide juhte. Paraku viivad pettuste niidid tihti Eestist ka Ukrainasse.