Tõnu Mertsina: tarbimise taastumist pidurdab majapidamiste nõrk kindlustunne

Elektri turuhind oli aprillis jätkuvalt madalam kui aasta tagasi ja universaalteenuse lõpetamine 1. juulist peaks elektrihinna mõju ka tarbijahindades rohkem vähendama. Naftahind maailmaturul on tõusnud aastases võrdluses küll juba ligi 10%, kuid see on bensiinihinda kergitanud Eestis vaid paari protsendi võrra. Kuna bensiini- ja diislihindade osakaal kogu tarbimiskorvis on suhteliselt väike, siis ei ole nende hinnatõusul väga suurt otsest mõju koguinflatsioonile. Küll aga avaldab see mõningast täiendavat inflatsioonilist survet äritegevuse kulude suurenemisega.

Toiduainete hindade kasv on aeglustunud, teenustel jätkuvalt kiire

Toidutoormehinnad on maailmaturul alates 2022. aasta kevadest allapoole liikunud ja ka toiduainete hinnakasv Eestis on kiiresti aeglustunud. Toidu osakaal tarbimiskorvis on ligi viiendik, mistõttu selle hinnakasvu aeglustumisel on tugev mõju ka kogu inflatsioonile. Kui mitteenergia tööstuskaupade hinnakasv on kiiresti aeglustunud, siis teenuste hinnakasv on tugeva palgakasvu mõjul jätkuvalt liiga kiire. Möödunud aasta lõpust alates teenuste hinnakasv märtsi seisuga isegi kiirenes. Kuna teenused on ligi kolmandik tarbimiskorvist, on nende hinnakasvul ka väga tugev mõju.